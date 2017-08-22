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6 mevsimlik işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde üzüm bağında çalışan 6 mevsimlik işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

22 Ağustos 2017 22:21

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde üzüm bağında çalışan 6 mevsimlik işçi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe Mevkii\'nde meydana geldi. Üzüm bağında çalışan mevsimlik işçilerin yakınında bulunduğu ağaca, yıldırım düştü. İşçilerden Niyazi Kaşan, Gurbet Kaşan, Fatma Kaşan, Sevda Kaşan, Çimen Kaşan ve Merve Kaşan yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Manisa Devlet Hastanesi ile Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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