6 lider, Necmettin Erbakan anmasında buluşacak

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüten 6 partinin lideri, 27 Şubat'ta Necmettin Erbakan anmasında bir araya gelecek.

Eski başbakan Necmettin Erbakan’ın 11. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlenecek. 27 Şubat Pazar günü İstanbul yapılacak törene 28 Şubat’ta güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına imza atacak olan 6 muhalefet lideri de katılacak.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi’nde, "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" temasıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma toplantısı yapılacak. Anma toplantısı için tüm siyasi parti genel başkanlarına davetiye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahibi olacağı anma toplantısına “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılacak.

Geçen yıl yapılan törene o dönem AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Mahir Ünal katılmıştı. Bu yıl da AK Parti’den bir yöneticisinin katılması bekleniyor. MHP’den katılım olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Anma törenine katılan parti genel başkanı ve yöneticilerin 10-15 dakikalık kısa konuşmalar yapması bekleniyor.