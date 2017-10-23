6 kişiyi ezen oligarkın kızı hâkim karşısında ağladı

Ukraynalı bir oligarkın 20 yaşındaki kızı Elena Zaytseva, Harkov kentinde kırmızı ışığı fark etmeyince aracıyla yayaların arasına daldı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin en zengin insanların birinin kızı olan Zaytseva, taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkemeye çıktı. Kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmeyen Zaytseva hâkim karşısında ağladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukrayna’nın Harkov şehrinde 18 Ekim akşamı aracıyla kalabalığın içine dalarak 6 kişinin ölümüne yol açan kadın sürücü Elena Zaytseva, bugün çıkartıldığı ilk duruşmada olay gecesi uyuşturucu kullandığını ilk kez itiraf etti.

Kaldırımda bekleyen yayaların arasına dalan Zaytseva, içlerinde 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişinin ölümüne yol açtı. Zaytseva, kazadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulurken, olayın ardından ambulans bekleyen öfkeli kalabalık genç kadını linç etmek istedi.

Linçten kendisini bir ciple takip eden korumaları sayesinde kurtulan Zaytseva, gözaltına alındı. Genç kadının, taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkemeye çıkartıldı. Elleri kelepçeli şekilde mahkemeye götürülen Zaytseva'nın sürekli ağladığı görüldü.

Avukatının ev hapsi talebine rağmen hakim, Zaytseva’nın 17 Aralık 2017 tarihine kadar gözaltında bırakılmasına karar verdi. Zaytseva’nın babası, kazada yaşamını kaybeden ve yaralananlarla, ailelerine her türlü maddi-manevi desteği vermeyi taahhüt etmişti ancak mahkeme kefalet ödenemeyeceğine hükmetti. Aralık ayında ikinci duruşmanın yapılması planlanıyor.

Ağlayarak geldi gülerek çıktı

Mahkemenin kararından sonra, duruşmaya girdiği andaki gözyaşlarından eser kalmadığı, tebessüm ettiği karelere yansıyan milyarder genç kızın yakında serbest bırakılması bekleniyor. Rusya'da 1990'lı yıllardan sonra özelleştirmelerle zengin olan işadamlarına 'oligark' deniyor. 'Servetinin kaynağı karanlık' anlamında da kullanılıyor.