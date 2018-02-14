6 kişilik şebeke, çaldıkları 9 araçla yakalandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da araç ve ev hırsılızlığı olaylarına karışan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı 9 araç ile halı, kilim ve elektrikli ev aletleri sahiplerine teslim edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan takibin ardından 6 kişilik şebekenin kaldıkları Yunus Emre Mahallesi\'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıp, farklı adreslerde sakladığı 5 otomobil, 2 kamyonet ve 2 minibüs ile halı, kilim ve elektrikli ev aletleri de ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ve ev eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

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