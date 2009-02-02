6 kilo doğdu, 4 yaşında 40 kilo oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 kilo olarak dünyaya gelen Muhammet Polat, 4 yaşında 40 kiloya ulaştı.



Muradiye'de yaşayan Polat ailesinin 5 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Muhammet Polat, 6 kilo olarak dünyaya geldi.



Doğumundan bir yıl sonra 20 kiloyken gazetelerde çıkan haberler üzerine tedavi altına alınan küçük Muhammet, İstanbul ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde bir süre devam eden tedavisinin ardından evine döndü.



Ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle tedavisi yarım kalan Muhammet, doktorların verdiği diyet uygulanamayınca kilo almaya devam ederek 40 kiloya ulaştı.



Çocuklarının sürekli kilo almasından endişe duyan Polat ailesi, Muhammet'in sağlığına kavuşması için hayırseverlerden yardım bekliyor.



Baba Mahmut Polat, yaşı ilerledikçe kilosu artan Muhammet'in durumuna üzüldüğünü belirterek, "Oğlum şimdiden düştüğü yerden kalkamıyor, büyüdüğü zaman kiloları artmaya devam ederse ne yapacağımızı bilmiyoruz, çaresiziz" dedi. (AA)

