6 işçi çalıştıkları fabrikada zehirlendi

Bartın'da özel yemek fabrikasında çalışan 6 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Merkez ilçeye bağlı Gecen köyünde faaliyet gösteren özel yemek fabrikasının mutfak bölümünde çalışan işçilerden Sema Kökoğlu (25), Havva Özaltın (36), Nejla Gün (39), Nazan Akgün (38), Rukiye Kazakoğlu (37) ve Dursun Poyraz'da(42) baş dönmesi başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, işçileri Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yapılan ilk tetkiklerde, işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Mutfak tüpünden meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle zehirlendikleri öğrenilen işçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.