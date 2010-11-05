-6 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON GAZİANTEP (A.A) - 05.11.2010 - Gaziantep'te ve 5 ilde, suçtan aranan kişileri ve kaçakları uçakla yurt dışına çıkardıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında, Havalimanı Şube Müdürü ve görevli 4 polis memuru, öğretmen, emekli astsubay ve Havaş görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kakaççılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 8 aylık fiziki ve teknik takibin ardından, yasa dışı yollardan yurt dışına insan kaçırdıkları iddia edilen bir şebekeyi belirledi. Bu sabah erken saatlerde, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı 38 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 26 zanlı yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan Gaziantep Havalimanı Şube Müdürü Yaşar K, şubede görevli polis memurları Mustafa B, Mehmet G, Mustafa K. ve Aydın P. ile Mahmut Ö, Nurettin K, Mustafa G, Mihriban T, Niba G, Erdoğan K, Reşat U, Kemal K, Mehmet Şansal A, Ahmet D, Muzaffer İ, Suat K, Ali A, Abdullah S, Ali K, Erkan T, Hikmet K, Ümmihan K, Hediye Ö, Mevlut T. ve Uğur R'nin sorgusu sürüyor. Aralarında okul müdürü, öğretmen, emekli astsubay, Havaş görevlisinin de bulunduğu 26 zanlının kurdukları örgüt aracılığıyla, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan bazı göçmenlere, sahte pasaport, vize ve çeşitli belgeler temin ederek uçakla yurt dışına gönderdikleri, ayrıca, Türkiye'de çeşitli suçlardan aranan bazı insanları para karşılığında sahte pasaportlar temin ederek yurt dışına kaçırdıkları iddia edildi. Zanlıların, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetlerine katılmak, resmi evrakta sahtecilik'' gibi suçlardan adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.