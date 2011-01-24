6 ilde nükleer sızıntı iddiasına TAEK'ten yalanlama

T24

Medzamor nükleer santralinden sızıntı olduğu iddia edildi

Türkiye'nin Ermenistan sınırına yakın bir bölgede bulunan Metsamor Nükleer Santralinde sızıntı olduğu haberleriyle ilgili olarak TAEK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması yönündeki kurumsal görevlerin yerine getirildiği, havadaki gama radyasyon düzeyindeki artışın algılanması esasına dayanan ve Türkiye'yi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) dedektörleri 100 yerleşim birimine kurulduğu ve sistem tarafından on-line olarak alınan ölçümler Kurum tarafından sürekli olarak takip edildiği kaydedildi.Söz konusu bölgede yer alan Iğdır Merkez, Karakoyunlu, Aralık, Alican, Tuzluca ve Gaziler ilçelerinde, Ağrı Merkez ve Doğu Beyazıt ilçelerinde, Şırnak, Hakkari Merkez, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde olmak üzere 12 adet kurulu RESA dedektörü bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Ayrıca gene bölge illerinden Van İlinde Merkez, Başkale, Çaldıran, Muradiye, Özalp İlçelerinde, Ardahan İlinde, Kars İlinde Merkez, Digor, Sarıkamış, Akyaka İlçelerinde, Artvin İlinde Merkez ve Hopa İlçelerinde olmak üzere toplam 12 adet RESA dedektörü bulunmaktadır. 24 saat kesintisiz olarak çalışan radyasyon ölçüm sistemlerimizden doğal düzey üzerinde herhangi bir doz hızı değeri ölçülmemiş olup radyasyon doz hızı seviyesinde herhangi bir artış da olmamıştır. Ayrıca on-line RESA dedektörleri ile elde edilen güncel veriler web sayfamızda yayınlanmaktadır."Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da, Türkiye'nin doğusunda yapılan radyasyon ölçümlerine göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerekli çalışma ve incelemelerin yapıldığı, herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santral kazasının ardından Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanabilecek bir tehlikenin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınması için her gün sabah ve öğleden sonra düzenli aralıklarla radyasyon ölçümlerinin yapıldığı ve sonuçların takip edildiği kaydedildi.Bugün, başta Iğdır olmak üzere bölgedeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin gerekli ölçümleri yaparak, incelemelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, radyasyon ölçüm sonuçlarında herhangi bir yükselme veya artışa rastlanmadığı bildirildi.Açıklamada, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Radyasyon Erken Uyarı Ağı Sistemi (RESA) Merkezi ile de görüşüldüğü, bölgedeki radyasyon erken uyarı sensörlerinden artış yönünde herhangi bir uyarı alınmadığının öğrenildiği kaydedildi.