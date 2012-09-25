6 ilde KCK operasyonu: 40 gözaltı

Mersin merkezli "KCK operasyonları"nda BDP il eş başkanları, İHD Şube Başkanı ve bir DİHA muhabiri de dahil 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli "KCK operasyonları"nda altı ilde yapılan baskınlarda 40'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eşzamanlı yapılan operasyonlarda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde (25 Eylül) bir dizi adrese baskın düzenledi.

Operasyonlarda, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mersin İl Başkanlığı, Azadiya Welat Gazetesi, BDP Mersin Siyaset Akademisi, Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışmanlık Merkezi ve çok sayıda eve baskın düzenlenirken, BDP il eş başkanları Aynur Aşan ve Musa Kulu, İHD Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ve Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin muhabiri Ferhat Arslan'ın da aralarında bulunduğu 40'ı aşkın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şu ana kadar gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şunlar:

DİHA Mersin muhabiri Ferhat Arslan, BDP Mersin eşbaşkanları Musa Kulu ve Aynur Aşan, BDP PM Üyesi Hüseyin Şapuk, Mersin İHD Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, MKM çalışanı Seyhan Yıldırımlı, BDP İl Yöneticisi Adil Karabulut, Akdeniz Belediyesi çalışanı Ali Adsız, Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Fair Eroğlu, İştar Kadın Danışmanlık Merkezi Koordinatörü Gülhan Yağ, Mersin Radyo Ses çalışanı Mahir Ögetmen, DTK Delegesi Nesrin Altay, BDP Akdeniz İlçe Başkanı Yardımcısı Sıtkı Aydemir, BDP Mersin eski İl Başkanı Cihan Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı Erdal Sarıkaya, BDP Mersin Kadın Meclisi Üyesi Saadet Sürer, BDP İl Yöneticisi Yılmaz Demir, YAKAY-DER Yöneticisi Kadri Beştaş, İştar Kadın Danışmanlık Merkezi Basın Danışmanı Roza Yaruk