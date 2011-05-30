6. Homofobi Karşıtı Buluşma 17 şehirde yapıldı

T24- Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş ile 22 Mayıs’ta Ankara'da sona eren VI. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri 17 şehir ve 19 kampüste gerçekleşti.









Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca toplam 17 şehirde homofobi ve transfobi karşıtları ile buluştu. 14 Mart günü yerel ayaklar ile başlayan Buluşma, 22 Mayıs’ta Ankara’daki Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş ile tamamlandı.



Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ile cinsel hakların yanı sıra anayasal talepler bu yıl öne çıkan tartışma başlıkları oldu.



17 Şehirde, Homofobiye Karşı Buluşuldu!

6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında 17 şehirde etkinlik yapıldı.



Homofobi Karşıtı Buluşma bu yıl Mersin, Adana, Trabzon, Samsun, Eskişehir, Kars, Kayseri, Antalya, Niğde, Nevşehir, Isparta, İzmir, Muğla, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Ankara’da gerçekleşti.



Homofobi ve Transfobi karşıtlığı ile şekillenene Buluşma tüm topluma yönelik düzenleniyor. Doğrudan LGBT bireyler, kulüpler, derneklerin yanı sıra “homofobi benim de meselemdir” diyen öğrenci toplulukları ve STK’larla işbirliği yapılıyor. Yereldeki etkinlikler Homofobi Karşıtı Buluşma şemsiyesi altında özerk etkinlikler olarak örgütleniyor.



19 Kampüste Homofobiye Karşı Buluşuldu

Kaos GL Derneğinin koordinasyonu ile 6. Buluşma kapsamında düzenlenen Homofobiye Karşı Kampüs Buluşmaları’nın bu yıl gerçekleştiği üniversite 19’a çıktı.



İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta), Muğla Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Mersin Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi (İzmir), İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüslerinde homofobi ve transfobiye karşı etkinlikler düzenlendi.



Buluşmayı sahiplenen öğrenci toplulukları ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Karşı Kampüs Buluşmaları” her yıl daha fazla üniversite kampüsüne taşınıyor.



Bazı kampüslerde rektörlüklerin izin vermemesi, salon bulunamaması, bazı yerlerde fiilen engellenmesi ile Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri ve organize eden öğrenciler kampüs dışına itildiler.



LGBT Hareketi ile Akademi Buluştu

Buluşma kapsamında bu yıl İstanbul’da, Boğaziçi Üniversitesi’nde; Ankara’da ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Akademik Forum” düzenlendi.



Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu, Akademik Forum için “Homofobi Karşıtı Buluşmaları gerçekleştirirken her daim akademi ile dirsek teması içerisinde olmaya ve LGBT Hareketi ile akademinin birbirini besleyeceği kanallar açmaya çaba gösterdik.” dedi.

Cebeci Kampüsündeki “Akademik Forum”un oturum başlıkları “Heteroseksizme Karşı Gökkuşağını Yaratmak ve LGBT Hareketi” ile “Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler” idi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Akademik Forum’da ise “Hastalık’tan İdeoloji’ye Homofobi”, “Ayrımcılığın Şiddeti Olarak Nefret Suçları”, “Eşit Yurttaşlar Olarak LGBT” ve “Queer Akademi” oturumları yer aldı.

“Akademik Forum”larda sunulan çalışmalar, her yıl Buluşma’nın ardından hazırlanan Anti-Homofobi Kitabı’nda yayınlanacak. Anti-Homofobi Kitabı 4 bin adet basılıyor ve akademiye, sivil topluma ve LGBT camiaya dağıtılıyor.



Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ

Buluşma bu yıl Bölgesel Ağ girişimine de ev sahipliği yaptı.



Homofobiye karşı mücadelede dayanışma için Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan Ülkeleri LGBT Ağı oluşturmayı planlayan Kaos GL, Bölgesel Ağ’ı örgütledi ve 13 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdi.



“Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” girişimi için uluslararası çağrıda bulunan Kaos GL, Ermenistan, İran, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan, Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ ve Makedonya’dan homofobi ve transfobi karşıtlarını 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’da Ankara’da bir araya getirdi.



Homofobi ve Transfobiye Karşı Ankara’da Enternasyonal Yürüyüş!

6. Homofobi Karşıtı Buluşma Ankara’da yapılan enternasyonal yürüyüş ile sona erdi. Anayasal eşitlik için “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” realitesinin tanınmasını isteyen Türkiye’nin dört bir yanından gelen Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyler homofobi ve transfobiye karşı yürüdü.



“Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” kurmak için Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar’dan Ankara’ya gelen homofobi ve transfobi karşıtları da Türkiyeli LGBT kardeşleriyle birlikte yürüdü ve enternasyonal dayanışma gösterdi. Ayrıca İsveç’ten RFSL üyeleri de Türkiyeli LGBT’leri yalnız bırakmadı. Türkiye’ye sığınan İranlı LGBT mülteciler de ilk kez yürüyüşe katıldılar.



17 Mayıs: Homofobi Karşıtı Gün



Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, Buluşma'yı, homofobi ve transfobiye karşı örgütlüyor.



Ayrımcılığa karşı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel (LGBT) bireylerin insan haklarının geliştirilmesi için mücadele eden Kaos GL Derneği, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'yı, 17 Mayıs Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle 6 yıldır organize ediyor.