6 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

-Başkan Ali Koç\'un teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek takımla ilgili rapor alması bekleniyor.

-Koç ayrıca sportif direktör Damien Comolli ile de bir araya gelecek.

GALATASARAY

- UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını açıklayacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ

-20.40 Kulüpler Birliği Vakfı; Süper Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TFF kurulları başkanları iftar yemeğinde buluşacak.

VOLEYBOL

- Milletler Ligi Kadınlar -

14.05 Tayland - Türkiye

- Altın Avrupa Ligi Erkekler -

20.00 Ukrayna - Türkiye