T24 LogoT24 Logo
Spor

6 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE -Başkan Ali Koç'un teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek takımla ilgili rapor alması bekleniyor

06 Haziran 2018 12:32

FENERBAHÇE
-Başkan Ali Koç\'un teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek takımla ilgili rapor alması bekleniyor.
-Koç ayrıca sportif direktör Damien Comolli ile de bir araya gelecek.

GALATASARAY
- UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını açıklayacak. 

KULÜPLER BİRLİĞİ
-20.40 Kulüpler Birliği Vakfı; Süper Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TFF kurulları başkanları iftar yemeğinde buluşacak. 

VOLEYBOL 
- Milletler Ligi Kadınlar -
14.05 Tayland - Türkiye

- Altın Avrupa Ligi Erkekler -
20.00 Ukrayna - Türkiye

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FENERBAHÇE Başkan Ali KoçAykut KocamanKoçDamien ComolliGALATASARAY UEFA GalatasarayBİRLİĞİ 20Kulüpler Birliği Vakfı; Süper LigTürkiye Futbol FederasyonuTFFMilletler Ligi KadınlarTaylandTürkiye Altın Avrupa Ligi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24