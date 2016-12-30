6 gazeteci, 25 Ocak’a kadar gözaltında tutulacak!

6 gündür gözaltında tutulana 6 gazetecinin, gözaltı süresinin 24 Ocak gününe kadar olduğu ortaya çıktı. 5 gün sonra avukatlarıyla görüşen gazeteciler, "Haber yapmaya daha büyük sarılın" mesajı gönderdi

Amed ve İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 gazeteci, 6 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Gazetecilerin gözaltı süresinin 24 Ocak 2017’e kadar olduğu öğrenilirken, gazetecilerin avukatları, 5 gün sonra emniyete giderek, müvekkilleriyle görüştü. “Örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtilen gazetecilerin avukatları, gazetecilerin emniyetteki işlemlerinin henüz başlamadığını ifade etti. Gazetecilerin morallerinin yüksek olduğunu dile getiren avukatlar, “Haber yapmaya daha büyük sarılın” mesajı gönderdiklerini söyledi.

"Yazmaya devam edin"

Gözaltındaki Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ile görüşen avukat Özcan Kılıç, Çelik’in “Biz gazetecilik yapan insanlarız. Redhack üzerinden bizi kriminalize edip haksız yere gözaltında tutuyorlar. Neden suçlandığımızı dahi bilmiyoruz. Tüm arkadaşlara selamlar, yazmaya devam etsinler. Moralim yüksek. Darp izleri Adli Tıp Kurumu tarafından raporlandı” dediğini aktardı.

Okatan açlık grevinde

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazıişleri Müdürü Derya Okatan’ın da gözaltına alındığı günden bu yana açlık grevinde olduğu kaydedildi.

25 Aralık’ta sabahın erken saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında, DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik Diyarbakır'da, DİHA muhabiri Metin Yoksu, eski Diken editörü Tunca Öğreten, BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir Kanaat, ETHA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan ve Yolculuk Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Eray Sargın ise İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Ardından Çelik, İstanbul’a getirilmişti.