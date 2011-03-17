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Yaşam

6 FAKÜLTEYE DEKAN ATANDI ANKARA (A.A)

17 Mart 2011 21:38

-6 FAKÜLTEYE DEKAN ATANDI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - YÖK, Uludağ Üniversitesi rektörlüğü için Cumhurbaşkanlığına bildirilecek 3 adayın ismini belirledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının ele alındığı belirtildi. Uludağ Üniversitesi'nde yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından, YÖK Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda 3 adayın isminin belirlendiği bildirildi. Buna göre Prof. Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. Sadık Ayhan Kılıç Turgay ile Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay'ın isimleri Cumhurbaşkanlığına sunulacak. İki vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak Yükseköğretim Kurulu'na önerilen, Şifa Üniversitesi için Prof. Dr. Yusuf Erdoğan, Yeditepe Üniversitesi için Prof. Dr. Nurcan Baç ile ilgili olumlu görüş bildirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca devlet üniversitelerinin 6 fakültesine dekan atandı. Buna göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Halit Çal, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Rahmi Doğanay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Mine Gülden Polat, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Turgay Uzun, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Ali Azar dekan olarak atandı. Açıklamada 4 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adaylarla ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği de belirtilerek, Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Cevdet Meriç, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Vural, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz'ın dekan olduğu kaydedildi.  Süleyman Demirel Üniversitesi için rektör seçim takviminin ise ''15-16-17 Nisan 2011'' olarak belirlendiği bildirildi. YÖK Genel Kurulu, 31 Mart 2011 tarihinde toplanacak.

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