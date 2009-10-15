'6 dakikada tecavüz olur mu?'

Antalya'ya tatile gelen ve alkol komasına giren İngilizce Öğretmeni G.T.'ye kaldırıldığı hastanede tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu temizlik elemanı Hayri Güçcük'ün yargılanmasına başlandı.



Hayri Güçcük'ün avukatı Fatih Demirtop, kamera kayıtlarına göre, sanık ile G.T'nin tuvalete girmeleri ve çıkmaları arasında 6 dakikalık bir zaman geçtiğini belirterek, “6 dakikada tecavüzün olup olmayacağını mahkemenin takdirine bırakıyorum” dedi.



Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan Hayri Güçcük katılırken, tecavüze uğradığını iddia eden öğretmen G.T. gelmedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde taşeron bir firmanın temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Hayri Güçcük, poliste verdiği, “Kadın tuvalette beni üzerine çekti ve ben de tecavüz ettim” sözlerini kabul etmeyerek şunları söyledi:



“Polis bana baskı ile öyle bir ifade verdirtti. Aslında ben kadına tecavüz etmedim. Olay kadının bana ‘başım dönüyor, beni tuvalete götürür müsün?’ demesiyle başladı. Ben kadının koluna girerek, tuvalete götürdüm. ‘Çamaşırımı indir’ dedi, indirdim. Ben dışarı çıktım ve işini bitirmesi için kapıda bekledim. 3 dakika sonra beni geri çağırdı, ‘Altımı sil’ dedi. Eğilip, altını silerken, tuvalet kapısını üzerimize kapattı ve kilitledi. Daha sonra benim altımdaki beli lastikli olan pantolonumu indirdi. Ancak, onun kilotu da, benim kilotum da üzerimizdeydi. Cinsel ilişkiye girmek istedi. Kabul etmedim ve kapıyı açıp çıktım. Kesinlikle cinsel ilişki kurmadım.”



Hayri Güçcük, mahkeme başkanı Süleyman Teke'nin, “Bayan hemşire veya hastabakıcı yok muydu da sen götürdün?” sorusu üzerine, “Vardı ama benden istenince ben götürdüm. Daha önceki ifademde zaten ben ‘vücut temasım oldu’ dememe rağmen, polisler adliyede, ‘böyle ifade verirsen seni serbest bırakırlar’ dedikleri için öyle söyledim” dedi. Mahkeme başkanı bu kez, “Arkadaşın sana ‘dışarı çık’ diye bağırdı mı?” sorusunu yöneltti. Güçcük, bu soruya ise, “Evet, bana seslendiğini duydum ve hemen çıktım zaten ama kadın beni bırakmadı” cevabını verdi.



Tanık olarak dinlenen diğer temizlik görevlisi Ümit Şaşka ise “Bizim hastalar ile tuvalete girmemiz yasaktır. Onları tuvalete sokup, kapıda beklememiz gerekiyor. Hayri kadınla tuvalete girince ben kapıya vurup çıkması için seslendim” diye ifade verdi.



Sanık Hayri Güçcük'ün avukatı Fatih Demirtop ise güvenlik kameralarının kayıtlarına göre sanık Hayri Güçcük ile G.T.'nin tuvalete girmeleri ile çıkmaları arasında 6 dakikalık bir zaman geçtiğini belirterek, şu savunmayı yaptı:

“6 dakikada tecavüz olup olmayacağını mahkemenin takdirine bırakıyorum. Alkol komasına girdiği için arkadaşı ile hastaneye, içinde birkaç kişinin bulunduğu bir arabayla gelen G.T.'nin iddialarından başka elde somut belge yoktur. Daha önceki ifadesinde acil serviste yatarken mavi üniformalı bir kişinin cinsel organına dokunduğunu söylüyor. Alkollü de olsa bir kişi böyle bir tacizde bağırır, bir şeyler söyler ama kendisini taciz eden kişiden onu tuvalete götürmesini istemez. Ayrıca G.T., içerisinde doktorların, hastaların, hastabakıcıların bulunduğu bir yerde tecavüze uğrarken, niye bağırıp yardım istememiş. Yani bir insan alkollü de olsa bağırır, çağırır, yardım ister. Üstelik tecavüzden 1.5 saat sonra doktora şikayetini bildirmiştir.”



Duruşma bazı tanıkların dinlenmesi, güvenlik CD'sinin izlenmesi için 10 Kasım tarihine ertelendi.

