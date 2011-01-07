6. Ceza Dairesi 'tahliye vermedi'

T24 - 6. Ceza Dairesi tutuklu dosyaları 3 ay önceden incelediği için CMK’nın 102. maddesi kapsamında tek bir tahliye yapmadı.



Yargıtay’da aralarında cinayet, uyuşturucu kaçakçıları, Hizbullah’ın beyin takımı serbest kalırken gasp ve hırsızlık suçlarına bakan 6. Ceza Dairesi tutuklu dosyaları 3 ay önceden incelediği için CMK’nın 102. maddesi kapsamında tek bir tahliye yapmadı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) tutukluluk sürelerini sınırlayan 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından başlayan tahliyeler tartışma yaratırken Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin örnek bir uygulama yaparak tutuklu sanıkların dosyalarını 3 ay önce incelemeye başladığı ortaya çıktı. Daire böylece bin 500 dosyadaki 3 bin tutuklu sanıkla ilgili temyiz incelemesini 102. maddenin yürürlüğe girdiği 31 Aralık tarihine kadar tamamladığı için bu maddeden tahliye edilen sanık olmadı.





Daire hangi suçlara bakıyor?



6. Ceza Dairesi hırsızlık suçları, kapkaç, yankesicilik, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde hırsızlık, gasp (yağma) suçları, suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gasp, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satın almak suçlarının temyiz incelemesini yapıyor. Daire’nin önünde, 2009 yılından devreden 58 bin 895 dosyanın yanı sıra 2010 içinde gelen 32 bin 90 dosyayla birlikte 90 bini aşkın dosya vardı. Daire, 2010 yılı içinde bu dosyaların 21 bin 304’ü hakkında karar verdi. Daire bu iş yükü arasında CMK’nın tutukluluk sürelerini sınırlayan maddenin 31 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini öngörerek çok önemli bir çalışma sistemine imza attı. Daire Başkanı Celal Altunkaynak, 3 ay önce tutuklu dosyalarını öne alarak görüşülmesi talimatını verdi. Böylece son 3 ayda yaklaşık bin 500 tutuklu dosyası öne alındı ve dosyalar esastan görüşülerek temyiz incelemesi yapıldı. Bu süreçte daire başka dosya ele almadı. Bu incemeler sonunda kimi dosyalarda onama, kimilerinde bozma kararı verildi. Böylece cezası onanan çete, hırsızlık ve gasp sanıklarının CMK’nın 102. maddesinde öngörülen tahliyeden yararlanmaları önlenmiş oldu. Daire, bazı dosyalarda tutuklu sanıklara verilen mahkumiyet kararlarını da bozdu. Böylece tutuklu sanıkların uzun yargılamadan kaynaklanabilecek mağduriyetlerini de gidermiş oldu. Daire’nin bu şekilde yaklaşık 3 bin tutuklu sanıkla ilgili tahliyeyi veya mağduriyetleri önleyecek kararlar verdiği belirtildi.





Diğer Daireler ne yaptı?



6. Ceza Dairesi’nin tutuklu dosyaları öne alarak bir yandan temyiz sonunda suçlu bulunan sanıkların tahliyesini önlemesi bir yandan da cezaları bozulan sanıkların mağduriyetini gidermesi yoluna gitmesine rağmen Yargıtay’ın diğer daireleri bu yola gitmedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 26 Ekim’den bu yana önünde olan Hizbullah ana Davası’nda tebligat sorununu gerekçe göstererek Ocak ayında duruşyma tarihi verdi. Bu yüzden 188 cinayetten sorumlu tutulan Hizbullah’ın 10 yöneticisi CMK’daki tutukluluk süreleri nedeniyle tahliye edildi. Daire ayrıca PKK ve diğer örgüt davalarından yargılanan 16 sanığı da tahliye etti. Cinayet ve yaralama suçlarına bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi de tutuklu 3 bin dosyayı öne alarak incelemediği için CMK’nın ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra her gün ortalama 50 sanığın tahliyesine karar veriyor. Uyuşturucu satıcılarının davalarına bakan 10. Ceza Dairesi de şimdiye kadar yaklaşık 20 sanığı tahliye etti.



