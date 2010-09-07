-6 BİN SURİYELİ BAYRAMLAŞMAYA GELİYOR GAZİANTEP (A.A) - 07.09.2010 - Suriye'ye açılan sınır kapılarında Ramazan Bayramı hazırlığı sürüyor. Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan 6 bin 97 Suriyeli, bayramlaşmak amacıyla Türkiye'ye geçiş yapacak. Suriyeliler, bayramın ikinci ve üçüncü günü bayramlaşmak için Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelecek. İki gün Türkiye'de kalması gereken Suriyeliler, 12 Eylüldeki halk oylaması dolayısıyla sınır kapıları kapalı olacağı için bir günü daha Türkiye'de geçirecek. Karkamış Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Suriyeli vatandaşları en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Şu ana kadar 6 bin 97 Suriyelinin müracaatının alındığını, bunlarla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildiren Sinanoğlu, şöyle konuştu: ''Suriyeli kardeşlerimiz 10-11 Eylülde geliyor. 12 Eylülde referandum olduğu için o gün gümrük kapımız kapalı. 13 ve 14 Eylülde ülkemizden ayrılacaklar. Biz kendilerini ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Şu ana kadar bununla ilgili gerek emniyetimiz gerekse gümrük müdürlüğümüz bütün tedbiri almış durumda. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak bu bayramlaşmayı yapacağımıza inanıyorum.''