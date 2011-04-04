-6 BİN KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Terminali gümrüğünde ''futbol topu'' diye beyan edilen kargoda, aralarında Iphone 5 taklitlerinin de bulunduğu 6 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, uçakla Türkiye'ye getirilen ve Apple firması tarafından Haziran ayında piyasaya çıkarılacak olan akıllı telefon Iphone 5'in Çinliler tarafından üretilen taklitlerinin de yer aldığı binlerce telefon, kaçak yollarla sokulmak istendiği Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde gümrük ekipleri tarafından ele geçirildi. Binlerce telefon ve aksesuarları ile çok sayıda flash belleği getirenlerin, malzemeler için ''futbol topu'' ithal ettikleri beyanında bulundukları öğrenildi. Gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde konteynerlerde yapılan kontrollerde koliler içinde ele geçirilen kaçak telefonlar ve aksesuarlarının piyasa değerinin yaklaşık 700 bin avro olduğu belirtildi.