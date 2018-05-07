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6 bin akademisyenin görev yeri değişecek

Devlet üniversitelerinde 333 öğrenci başına 1 profesör dşüyor

07 Mayıs 2018 11:56

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) yayımladığı yükseköğretim istatistiklerinde, 7 milyonun üzerinde öğrenci sayısına ulaşan üniversitelerde yaşanan akademisyen yetersizliği gözler önüne serildi. YÖK, 333 öğrenci başına 1 profesör, 547 öğrenci başına ise 1 doçent düştüğünü açıkladı. Profesörler ağırlıkta olmak üzere en fazla akademisyeni bünyesinde barından ilk iki sıradaki üniversitenin bölünmek istenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Gazi Üniversitesi olması dikkat çekti. TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülecek tasarının yasalaşması durumunda bu iki üniversitede görev yapan 3 bine yakın öğretim üyesinin yeni kurulacak iki üniversiteye aktarılacağı ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, YÖK’ün güncel verilerine göre, 7 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğu devlet üniversitelerinde toplam 134 bin 689 akademisyen bulunuyor. Devlet üniversitelerinde 333 öğrenci başına 1 profesör, 547 öğrenci başına 1 doçent, 230 öğrenci başına 1 doktor öğretim üyesi, 248 öğrenci başına 1 öğretim görevlisi ve 163 öğrenci başına da 1 araştırma görevlisi düşüyor.

Tasarıyla, bin 210’u profesör olmak üzere toplam 6 bin 208 akademisyenin isteği dışında başka bir üniversitede çalışmak durumunda kalacağı öğrenildi. YÖK’ün verilerine göre en çok akademisyenini kaybedecek üniversite İÜ oldu. İÜ’nün bölünmesi durumunda 32 bin öğrenci ile birlikte toplam 2 bin 49 akademisyenin Cerrahpaşa Üniversitesi’ne gönderileceği ifade edildi. Görev yeri değiştirilen akademisyenlerin 648’inin profesörlerden oluşacağı bildirildi. İÜ’nün ardından en fazla kan kaybı yaşayacak üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu belirtildi. Gazi Üniversitesi’nden 19 bin öğrenci ile 855 akademisyenin yeni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne aktarılacağı öğrenildi.

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