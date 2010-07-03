6 bin 500 yıldır bebek

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Sergide en çok dikkat çeken mumya isePeru'daki eski İnka uygarlığına ait. Sergilenen bebek mumya tam 6 bin 500 yaşında. Kaliforniyalıların ilgi odağı verilen bebek mumyanın adı ise "Detmold Child".Sergiye görenleri inanmakta zorluk çektiği ise mumyaya bakıldığında canlı gibi görünmesi. Bilim adamalarının yaptığı açıklamaya göre, bebek mumyanın yaklaşık olarak 10 aylık olduğu öne sürülüyor. Verilere göre, bebek mumya henüz 10 aylıkken hayatını kaybetmiş. Kalp yetmezliği ve büyüme problemi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilen bebeğin yaklaşık 6 bin 500 yıl önce büyük özen gösterilerek mumyalanmış.