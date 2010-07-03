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Yaşam

6 bin 500 yıldır bebek

Kaliforniya eyaletindeki Kaliforniya Bilim Merkezi ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kaliforniya eyaletindeki Kaliforniya Bilim Merkezi ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en yaşlı mumyaları burada bir sergiyle bir araya getirildi.

Sergide en çok dikkat çeken mumya ise

Peru'daki eski İnka uygarlığına ait. Sergilenen bebek mumya tam 6 bin 500 yaşında. Kaliforniyalıların ilgi odağı verilen bebek mumyanın adı ise  "Detmold Child".

Sergiye görenleri inanmakta zorluk çektiği ise mumyaya bakıldığında canlı gibi görünmesi. Bilim adamalarının yaptığı açıklamaya göre, bebek mumyanın yaklaşık olarak 10 aylık olduğu öne sürülüyor. Verilere göre, bebek mumya henüz 10 aylıkken hayatını kaybetmiş. Kalp yetmezliği ve büyüme problemi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilen bebeğin yaklaşık 6 bin 500 yıl önce büyük özen gösterilerek  mumyalanmış.


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