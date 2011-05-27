-6 BİLEN OLMAYINCA İKRAMİYE HAFTAYA DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 188'nci haftanın kazandıran numaraları 6, 9, 22, 26, 39 ve 50 olarak belirlendi. çekilişte 6 bilen olmayınca, 6 milyon 162 bin 112 lira haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 5 bin 647 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 994 kişi 99 lira 75'er kuruş, 3 bilen 112 bin 42 kişi de 7 lira 65'şer kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 7 milyon 980 bin 488 Lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 983 bin 685 lira 34 kuruş, KDV olarak 1 milyon 313 bin 905 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 734 bin 698 lira 27 kuruş aktarılacak.