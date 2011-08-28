-6 bilen 1 kişi, 1 milyon 387 bin 851 lira kazandı ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 387 bin 851 lira 25 kuruş kazandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kazanan talihlinin kuponunu İstanbul Küçükçekmece'deki bayiden yatırdığı belirtildi. Bu haftaki çekilişte, 5 bilen 309 kişi bin 893 lira 5'er kuruş, 4 bilen 15 bin 425 kişi 29 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 285 bin 819 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, toplam 3 milyon 652 bin 235 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 191 bin 341 lira 24 kuruş, KDV olarak 1 milyon 451 bin 325 lira 14 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 811 bin 607 lira 87 kuruş aktarılacak.