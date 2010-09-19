-6 BİLEN 1 KİŞİ 1 MİLYON 241 BİN KAZANDI ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 241 bin 639 lira 30 kuruş ikramiye kazandı. 723. Hafta'nın kazanan numaraları 7, 13, 17, 28, 33 ve 35 olarak belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 391 kişi bin 430 lira 15'er kuruş, 4 bilen 19 bin 730 kişi 16 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 327 bin 223 kişi 3'er lira ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, İstanbul-Küçükçekmece'den yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 104 bin 95 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 862 bin 457 lira 54 kuruş, KDV olarak 1 milyon 233 bin 319 lira 12 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 689 bin 799 lira 9 kuruş aktarılacak.