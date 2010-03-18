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Yaşam

6 bebeğini öldüren anneye 16 yıl hapis istendi

Fransız savcı, yeni doğan 6 bebeğini öldürmekle suçlanan Celine Lesage adlı kadına 16 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

18 Mart 2010 02:00

T24 - Fransız savcı, yeni doğan 6 bebeğini öldürmekle suçlanan 38 yaşındaki Celine Lesage adlı kadına 16 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

Atlantik kıyısına yakın Valognes kasabasında devam eden duruşmada savcı, kadının hapis cezasını çektikten sonra 10 yıl psikolojik tedavi için gözetim altında tutulmasını da talep etti.

Hamileliklerini gizleyen ve 6 bebeğini de doğumlarından hemen sonra öldüren kadın, plastik torbalara koyduğu bebeklerinin cesetlerini oturduğu apartmanın bodrumunda saklamıştı.

Kadının işlediği cinayetler, 2007'de birlikte yaşadığı kişinin bodrumdaki plastik torbaları fark etmesi üzerine ortaya çıkmış ve Lesage o tarihte tutuklanmıştı.

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