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Dünya

ABD'de cani anne 6 bebeğini öldürüp saklamış!

ABD'de evinin garajında kutular içinde yedi bebek cesedi bulunmasının ardından gözaltına alınan kadın, altı bebeğini boğarak öldürdüğünü itiraf etti

15 Nisan 2014 14:28

ABD'nin Utah eyaletinde Salt Lake City'nin 56 kilometre güneyindeki Pleasant Grove kasabasında dün gözaltına alındıktan sonra yetkililer tarafından sorgulanan 39 yaşındaki Megan Huntsman, 1996 ve 2006 yılları arasında yedi kez doğum yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bebeklerden birinin ölü doğduğunu belirten Huntsman, diğer bebeklerini doğar doğmaz boğarak öldürdüğünü, cesetlerini havlulara sarıp plastik bir torbanın içine koyduktan sonra kutuların içine yerleştirdiğini kabul etti.

 

Öldürdüğü her bebek için 1 milyon dolar kefalet

 

Yargıç, Huntsman için öldürdüğü her bebeğe 1 milyon dolardan toplam 6 milyon dolar kefalet belirledi.
Huntsman'ın işlediği cinayetler, boşandığı eşi Darren West'in garajı boşaltmaya çalışırken içlerinde bebek cesetleri bulunan kutuları bulması ile ortaya çıkmıştı.

Metafetamin üretiminde kullanılan kimyasal madde bulundurmaktan 2009'da dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan ve şartlı tahliye edildikten sonra eski eşinin üç yıl önce ayrıldığı evine geri dönen West'in, cesetleri bulduktan sonra Huntsman'ı aradığı, kadının işlediği cinayetleri kabul ettiği öğrenildi.

Bebeklerin babasının West olup olmadığı DNA testiyle belirlenecek. Çiftin evde tek başlarına yaşamlarını sürdüren 20, 18 ve 13 yaşlarındaki kızlarının, annelerinin gebeliklerinden haberleri olmadığı belirtildi.

 

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