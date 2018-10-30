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6 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şüpheli R

30 Ekim 2018 18:59

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şüpheli R.B. (23), polis ekiplerince yakalandı.
Kentte, hakkında \'Otodan hırsızlık\',  \'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık\' gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli R.B.\'nin saklandığı bilgisi polisi harekete geçirdi. 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve bir süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan firari şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı \'Güven\' timlerince yürütülen çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.

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