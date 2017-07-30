6 aylıkken konuştu, 17 aylıkken kitap okumaya başladı

Ankara’da 6 aylıkken konuşmaya, 17 aylıkken ise akıcı bir şekilde kitap okumaya başlayan; İstiklal Marşı ile birçok duayı ise ezbere okuyan 2.5 yaşındaki Zehra Melis Acartepe üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor.

Ankara'da yaşayan Gamze-Serkan Acartepe çiftinin, 2.5 yıl önce Zehra Melis adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Zehra Melis, üç aylıkken anne ve babasının davranışlarına tepki verince ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşıtlarına göre çok farklı tepki veren Zehra Melis, 6 aylıkken konuşmaya başladı. Zehra Melis, kendisine yöneltilen "23 Nisan ne bayramı?", "Cumhuriyeti kim kurdu?" gibi soruları ise rahatlıkla cevaplıyor.



Ailesinin kendisine aldığı kitapları rahatlıkla 17 aylıkken akıcı bir şekilde okumaya başlayan Zehra Melis, daha sonra İstiklal Marşı, İzmir Marşı’nı tamamını ezberledi. Odasında tahtaya yazılan yazıları rahatlıkla okuyan Zehra Melis'in ingilizce olarak ise ayları tek tek okuyup sayıları rahatlıkla sayması dikkat çekiyor. Zehra Melis’in ailesi ise kızlarının eğitimi için yardım bekliyor.​

"Tek isteğimiz onun harcanmaması"

Özel bir firmada çalışan baba Serkan Acartepe, kızının bu durumundan çok şaşkın olduğunu söyleyerek, "Aklımda böyle bir şey yoktu. Tabii baştan farkına varamadık açıkçası. Annesi daha çok ilgileniyordu. Ben tamamen onun ihtiyaçlarıyla ilgilendim. Annesi keşfetti özelliğini. Zamanla bende farklı olduğunu anladım. Tabii hem mutluyum hem de endişeliyim açıkçası. Şu anda öyle bir durumu yok ama bazen bu tip çocuklarda sosyal hayata çok karışamıyorlar. Kendisinden büyük ve küçük çocuklarla iletişimi gayet iyi. Tek isteğimiz onun harcanmaması, iyi bir eğitim alması" dedi.

9 aylıkken bütün duaları öğrenmeye başladı

Anne Gamze Acartepe, kızı Zehra Melis’in 3 aylıkken "Ayağını kaldır", "Kolunu kaldır" sorularına tepki vererek ayağını ve kolunu kaldırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bununla alakalı biz doktora gittik. Doktor bunun bir tesadüf olduğunu, bunun mümkün olmayacağını söyledi. Biz ’Tamam’ dedik. Üç aylıkken bizim hikaye kitaplarımızı çevirebiliyordu ve konuşmaya çalışıyordu. Biz yine normal dedik. 6 aylıkken gayet konuşmaya başladı. 9 aylıkken bütün duaları, sureleri öğrenmeye başladı. Kitapta kendi kendine bir şeyler anlatmaya başladı. İngilizce sayılar saymaya başladı. Bu defa baktık, ingilizce şarkılar ezberlemeye başlamış. İlgileniyor diye sürekli kitap evlerine gidiyorduk. Sonra onları 17 aylıkken ezberlemeye başladı. Şu anda bilim kitabı olsun, çocuk kitabı olsun çok akıcı bir şekilde 17 aylıktan itibaren hepsini okuyabiliyor. Gittiğimiz bütün ortamlarda hemen fark ediliyor.

"Hiçbir şeyi unutmuyor"

Mesela hiçbir şeyi unutmuyor. Dışarıda 3 hafta önce tesadüfen alışverişte gördüğümüz bir çocukla konuşuyor diyelim, oraya tekrar gidelim konuştuğu o ismi biliyor ve onu istiyor. Pedagogumuz var, kendisi dahi olduğunu söylüyor" (DHA)