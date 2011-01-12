6 aylık bebeğinin bacağını ısırıp öldürdü!

T24 - Bağcılar’da, 6 aylık engelli bebeğini gece mama vermesine rağmen susmayınca başına biberonla vurarak ve bacaklarını ısırarak öldürdüğü iddia edilen baba Ahmet K. (33) polis tarafından gözaltına alındı. Olaydan sonra sinir krizleri geçiren bebeğim annesi Hatice K. (27) ise hastanede tedaviye alındı.



Çınar Mahallesi, 6/5 Sokak No: 4/1’de meydana gelen olayda 6 aylık Sudenaz, dün gece ağlamaya başlayınca babası Ahmet K. mama hazırladı. Ancak Sudenaz mamayı yemesine rağmen susmadı. Buna sinirlenen Ahmet K., önce Sudenaz’ın başına biberonla vurdu, sonra da ayaklarını ısırdı.



Ahmet K., sesi kesilen Sudenaz’ı beşiğine koyarak uyudu. Bu sırada uyanan Hatice K., beşikteki Sudenaz’ı kanlar içinde görünce çığlık attı. İddiaya göre uyuyormuş gibi yapan Ahmet K. yatağından kalkıp karısına bağırdı. Karısına olayı kimseye söylememesini tembih eden Ahmet K., daha sonra evden ayrıldı. Hatice K., ise eşi evden çıktıktan sonra polisi aradı. Böylece korkunç olay ortaya çıktı.



Eve gelen polis ekipleri talihsiz bebeğin başında darp izleri bulunduğu ayrıca bacaklarında ısırıklar olduğunu tespit etti. Tekstil işçisi Ahmet K., kısa sürede gözaltına alındı. Ahmet K., suçunu itiraf etti. Polislere tüyler ürpertici bir ifade veren Ahmet K. bütün olayı detayları ile anlattı. 1,5 yıl önce evlendiğini anlatan Ahmet K. şöyle ifade verdi: "Bebeğimizin ayaklarında doğuştan problem vardı. Ancak maddi durumum kötü olduğu için tedavi ettiremedik. Olay gecesi eşim uyurken çocuk ağlamaya başladı. Ona mama hazırlayarak verdim. Ancak bir türlü susmuyordu. Altını değiştirdim. Ne yaptımsa onu sakinleştiremedim. Sonunda kendimi kaybedip biberonla kafasına vurdum. Bacaklarını ısırdım. Sesi kesilince onu beşiğine yatırıp ben de yattım. Kısa süre sonra eşim kalktı. Bebeği öyle görünce beni kaldırmaya çalıştı. Ben uyuyormuş gibi yaptım. Daha sonra kalktım ve kimseye bir şey söylememesini tembih ederek oradan ayrıldım."



Polis Ahmet K. ile birlikte anne Hatice K.’yı da gözaltına aldı. Ancak sinir krizleri geçiren Hatice K. savcılık talimatıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Sudenaz’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ahmet K.’nın sorgusuna devam ediliyor.



Çiftin 29 Kasım 2010’da Sudenaz’ı Bağcılar Devlet Hastanesi’ne götürdükleri ve burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda darp izine raslandığı ortaya çıktı. Ancak adliyeye sevkedilen çift serbest bırakıldı. Anne Hatice K.’nın o gün verdiği ifadede "Bebeği eşim dövdü, bunu kimseye söylersem beni de döveceğini söyledi" diye konuştuğu öğrenildi.





