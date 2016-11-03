T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 aydır 'güvenlik' gerekçesiyle kapalı olan yol ulaşıma açıldı

Tendürek Dağı'ndaki güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 6 aydır kapalı bulunan Doğubayazıt-Çaldıran karayolu trafiğe açıldı

03 Kasım 2016 23:03

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçe sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nda güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan Doğubayazıt-Çaldıran karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilebilecek saldırılara yönelik olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına Van Valiliği tarafından ulaşıma kapatılan Doğubayazıt-Çaldıran karayolunda, güvenlik güçlerinin yeniden güvenliği sağlamasının ardından trafik akışı yeniden başladı.

Van Valiliği, gerçekleştirilebilecek saldırılara yönelik olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 20 Haziran'da aldığı kararla Doğubayazıt- Çaldıran ilçeleri arasındaki karayolunu ulaşıma kapatma kararı almıştı.

 

ETİKETLER

DoğubayazıtÇaldırankarayolutrafiğe açıldıgüvenlikterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24