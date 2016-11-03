6 aydır 'güvenlik' gerekçesiyle kapalı olan yol ulaşıma açıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçe sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nda güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan Doğubayazıt-Çaldıran karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilebilecek saldırılara yönelik olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına Van Valiliği tarafından ulaşıma kapatılan Doğubayazıt-Çaldıran karayolunda, güvenlik güçlerinin yeniden güvenliği sağlamasının ardından trafik akışı yeniden başladı.

Van Valiliği, gerçekleştirilebilecek saldırılara yönelik olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 20 Haziran'da aldığı kararla Doğubayazıt- Çaldıran ilçeleri arasındaki karayolunu ulaşıma kapatma kararı almıştı.