6 ayda 4 bin çocuk kayıplara karıştı

İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Dairesi kayıp çocukları için alarm veriyor. 2014 yılının ilk 6 ayında kaybolan 8 bin 150 kişinin 4 bin 418’i çocuk çıktı. Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhat Şahin, “Bu sayı daha da fazla” dedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kaçakçılık İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Dairesi’nin (KİHBİ) verilerine göre, Türkiye’de 15 bin 907 kişinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Kayıp şahıslar arasında en fazla dikkati ise sayısı her geçen gün artan çocuklar çekti. Sadece 2014’ün ilk 6 ayında kaybolan kişi sayısı 8 bin 150 oldu.

Fatma Eren'in Bugün gazetesindeki haberine göre, bunun 4 bin 418'ini çocukların oluşturduğu vurgulandı. Verilere göre, 2008 ile 2011 yılında kayıp çocuk sayısı bin 142 iken bu sayı 2012’de 2 bin 117’ye, 2013’te ise 5 bin 573’e ulaştı. Haziran 2014 itibariyle aranan çocuk sayısı 6 bin 198, yetişkin sayısı da 11 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Belirlenenden fazla

Kayıp sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhat Şahin, binlerce ailenin gözü yaşlı, yardım beklediğini vurguladı. Çocuk sayısındaki artışa dikkat çeken Şahin, kayıp çocuk sayısının belirlenenden fazla olduğunu savundu. Şahin, “Her gün bir çocuk kayboluyor. Birçoğunu bilmiyoruz bile. 15 bin kaybımız var deniliyor oysa kayıplarımız 30 bine yaklaştı” ifadesini kullandı.

İzleyerek koruyun

Aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Şahin, ebeveynlerden evlatlarını takip etmelerini istedi. Şahin, “Günden güne kayıp sayımız artmasını istemiyorsak çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Kiminle arkadaşlık ettiklerine, nerelere gittiklerini bilmemiz yetmez. İzleyerek çocuklarımızı koruyabiliriz” dedi.