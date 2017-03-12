6 ayda 321 bin ton fındık satıldı

Ordu Ticaret Borsası (OTB) tarafından Türkiye'de, Ağuston 2016 - Ocak 2017 dönemindeki 6 ayda üreticiler tarafından serbest piyasaya 321 bin ton kabuklu fındık indirildiği bildirildi.

OTB'nin, fındık üretimi yapılan 15 ildeki ticaret borsalarının "müstahsilden tacire satış" rakamlarına göre üreticiden tüccara en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleşti. Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya 6 ayda toplam 90 bin ton 342 kilogram kabuklu fındık satışı gerçekleştirilirken, Sakarya'yı 63 bin ton 861 kilogram ile Ordu, 43 bin ton 891 kilogram ile Düzce izledi.

DHA’da yer alan habere göre, diğer il ve ilçelerde üreticiler tarafından pazara indirilen fındık miktarı ise şöyle:

Trabzon 31 bin ton,

Giresun 31 bin ton,

Çarşamba 22 bin ton,

Ünye 9 bin ton,

Akyazı 8.5 bin ton,

Fatsa 8 bin ton,

Samsun 8 bin ton,

Terme 2,6 bin ton,

Rize 1,3 bin ton,

Kastamonu 486 ton,

Bafra 16 ton,

İstanbul 214 ton.

Öte yandan en fazla fındık Ekim ayında piyasaya girdi. Açıklanan rakamlara göre, sezon başlangıcı olan Ağustos ayında 40 bin ton, Eylül ayında yaklaşık 80 bin ton, Ekim ayında 84 bin ton, Kasım ayında yaklaşık 49 bin ton, Aralık ayında 43,5 bin ton ve Ocak ayında ise 25 bin ton piyasaya verildi.