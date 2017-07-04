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Dünya

6 ayda 100 binden fazla kişi yasa dışı olarak Avrupa'ya geçti

Avrupa'da ana gündem kaçak göç

04 Temmuz 2017 17:46

2017’nin ilk yarısında 100 binden fazla kişinin Akdeniz’de hayatlarını tehlikeye atarak Avrupa’ya yasa dışı yollarla geçtiği, yaklaşık 2250 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sadece altı ayda Avrupa’ya kaçak yollarla geçenlerin sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Çoğu Afrika’da Sahra Altı bölgesinden ve Libya’dan olan kaçak göçmenlerin yüzde 85’inin İtalya’ya gittiği belirtildi.

Avrupa’da kaçak göç krizinin en fazla sarstığı ülke olan İtalya’nın İçişleri Bakanı Marco Minniti, geçen Pazar günü Avrupa ülkelerine seslenerek limanlarını kaçak göçmenlere açma çağrısı yapmış, aksi takdirde İtalya’nın kaçak göçmenleri ülkeye kabul etmeyeceğini belirtmişti. Fransa ise bu durumun daha fazla göçe yol açacağını savunarak öneriyi reddetmişti.

AB içişleri bakanları, Perşembe günü Estonya’nın başkenti Talin’de yapacakları görüşmede, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’yı sarsan en büyük göç dalgasıyla nasıl başa çıkılacağına dair yöntemleri ele alacak. Avrupalı ve Afrikalı yetkililer de aynı gün Roma’da toplanacak.

 

 

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