6 ay vadeli bebek





T24- 10 yıl önce evlenen fakat çocukları olmayan bir çift, bir bebeği 7 bin liraya alıp nüfuslarına geçirdi. 6 ay içinde parayı ödeyemeyince bebeği verenler geri aldı, onlar da polise başvurdu.







Milliyet'in haberine göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oturan, 10 yıllık evli Mustafa Sabri Talı ve Hatem Talı çifti, çocukları olmadığı için evlatlık arayışına girdi. Bir tanıdıkları onlara para karşılığı evlatlık çocuk bulabileceklerini söyledi. Yapılan bir dizi görüşmeler sonunda iddiaya göre 7 bin lira karşılığında bir erkek bebek için anlaşma sağlandı.





6 ay içinde toplam 7 bin TL ödemek üzere anlaşan çift, bunun sadece 2 bin 350 lirasını ödedi. Çift, bu süre içinde de bebeği 17 Eylül 2010 tarihinde doğmuş gibi kendi üzerlerine kaydettirdi ve “Enes” adıyla nüfus cüzdanı çıkarttı.





Komşu aracılık yapmış





Ancak çift paranın tamamını ödeyemeyince, bebek geri alındı. Bebeği getirenlere toplam 2 bin 350 lira ödediklerini öne süren Talı Çifti, Gebze’de yerel bir gazeteye giderek dolandırıldıklarını söyleyip açıklama yaptı. Bunun üzerine polis bu durumu ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.





Beylikbağı Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Mustafa Sabri Talı ile Hatem Talı çifti bir çocuk sahibi olmak için kendilerine bir komşularının aracılık yaptığını ve aldıklarında bebeğin 6 aylık olduğunu, kendilerine bebeği İstanbul’dan bir kadının getirdiğini söyledi.





Hatem Talı olayı şöyle anlattı: “Kocamla ben çocuğumuz olmadığı için 6 aylık bebeği alıp evimize getirdik. Nüfus Müdürlüğü’ne giderek çocuğu köyde doğurduğumu söyleyip nüfus cüzdanı çıkardık. Fakat aradan birkaç ay geçince, bebeği getiren annesi olduğunu söyleyen kadın evi telefonla aramaya başladı. Daha önce bize çocuğun babası olmadığını söylemesine rağmen, çocuğun babasından bahsetti. Cezaevinden yeni çıktığını ve bebeği aradığını söyledi. Bizden para istedi.”





‘Ölümle tehdit ettiler’





Mustafa Sabri Talı da telefonların artmaya başladığını, sürekli kendilerinden para istendiğini belirterek şunları söyledi:

“Bebeğin babası cezaevinden çıkmış, bebeği arıyormuş. Biz de neyimiz var neyimiz yok, bebeği aldığımız kadına gönderdik. Bin 100 lira ve bin 250 TL olmak üzere iki ayrı para gönderdik.

Ama bir türlü istekleri bitmedi. Bir süre sonra tehdit edilmeye başlandık. Bu sefer para bitince çocuğu istediler. Karım ve ben çok korktuk. Bizi öldürmekle tehdit ettiller. Korkup teslim ettik. Nüfus kağıdı da çıkardığımız için uykularımız kaçtı.” Olaya el koyan polis araştırmalarını sürdürüyor.