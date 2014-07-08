6. Ana Jet Üssü'nde yeni gelen erlere 'hoşgeldin' dayağı

Geçen 30 Haziran’da, iddiaya göre, 42 asker sıraya dizilerek tokatlandı. Bu dayağa itiraz eden, Er Revaha Özdemir tuvalete götürülerek, dört-beş çavuş tarafında dövüldü.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, burnu kırılan Özdemir, üç saat tuvalete kapatıldı ve üç gün sonra hastaneye götürüldü. Bu dayaktan üç ay önce de Er Onur Gevran, aynı şiddete maruz kaldı. Sağlığını kaybeden Gevran, iki ay hava iznine gönderildi. Er Revaha Özdemir’in babası Abdullah Özdemir, “Peygamber Ocağı’nı Nazi kampına çevirmek isteyenler ordudan atılmalı ve gerekli ceza verilmeli” diyor.

Baba Abdullah Özdemir’in verdiği bilgilere göre; Balıkesir’in Erdek ilçesinde askerlik görevini yapan oğlu Revaha, 30 Haziran günü 42 arkadaşı ile birlikte Bandırma’daki 6. Ana Jet Üssü’ne gönderildi. İddiaya göre askerler nizamiyeden içeriye adımını atar atmaz, çavuş ve onbaşı rütbesindeki bir grup üst devre asker tarafından “hoş geldin dayağına” tâbi tutuldu. “Burası sürgün yeri. Tokat yemeyen kimse yok. Burada efendi olacaksınız!” diye bağıran üst devreler, gelenleri sıraya dizerek, tokatladı. Bu dayağa itiraz eden Revaha Özdemir ile üç arkadaşı ise “özel muameleye” maruz kaldı. Revaha Özdemir, dört-beş asker tarafından tuvalete götürülerek, evire çevire dövüldü. Burnu kırılan Özdemir, “Buradan çıkmayacaksın” denilerek, yaklaşık üç saat tuvalette tutuldu. Dayaktan sonra Özdemir’e, “Burada kural budur. Aynısını biz de yaşadık. Dava açmayacaksın” denildi. Fakat Özdemir, dava açmaktan caymadı. Özdemir, burnundaki kanama sürdüğü için, dayaktan üç gün sonra hastaneye götürüldü. Bu arada, iddialara göre, itiraz eden üç asker de aynı şiddetten geçirildiği halde, baskılar üzerine şikayetini geri çekti.

'Peygamber ocağı mı Nazi kampı mı?'

Oğlunun dövüldüğünü haber alan baba Abdullah Özdemir, önceki gün Bandırma’ya giderek, Revaha ile görüştü. Radikal’e konuşan baba Özdemir, “Çavuşlar benim çocuğumu almış, tuvalete götürmüş, çenesine, kulağına, burnuna vurmuşlar. Gördüğümde gözünün altında morluk vardı. İlk gün daha kötüymüş. Burnunda sürekli kanama olunca sevk etmişler. Çocuğumun dövülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Peygamber Ocağı’nı Nazi kampına çevirmek isteyenler ordudan atılmalı ve gerekli ceza verilmeli. Askeri dövecekler, anasını ağlatacaklar; ondan sonra siz vatanı koruyacaksınız. Nasıl savunacakları bu vatanı?” diyor.

Er Gevran da dayaktan geçirildi

6. Ana jet Üssü’nde şiddetin istisna değil, sistematik olduğu yönünde bir başka vaka, Revaha Özdemir gibi Erdek’ten Bandırma’ya gönderilen Er Onur Gevran’ın aynı şekilde dövülmesi iddiası oldu.

Annesi Ayla Gevran’ın Radikal’e verdiği bilgiye göre; acemiliğini Kütahya’da yapan er Onur Gevran, burada “saygısızlık yaptığı” gerekçesiyle kafası dolaba sokularak, ayaklarına botlarla vuruldu. Krize giren er Gevran konuşma yetisini kaybetti. Kekeleyerek konuşabilen Onur Gevran, tam düzelmeye başlamıştı ki, Bandırma'ya gönderildi. Anne Gevran, oğlunun Bandırma’ya girişte dövüldüğünü söyleyerek, şunları anlattı:

“Onur ve arkadaşlarını kapı ağzında çavuşlar karşılamış. ‘Akıllı olacaksınız’ diyerek dövmüşler. Bir tanesini tuvalete sokup ‘Temizleyeceksin’ denmiş. Onur, o an kriz geçirmiş. ‘Boğuluyorum’ diye elini uzatınca vuracak sanıp dövmeye başlamışlar. Oradakiler bilmediği için arkadaşları elinden almışlar. Ben dövenlerde değilim. Ben çocuğumu o hasta haliyle gönderenlerden şikayetçiyim.”

Anne Gevran, oğlunun iki aylığına hava değişimi için eve gönderildiğini, izin bittiği için birkaç gün önce TSK’ya teslim ettiklerini ve endişeli olduklarını kaydediyor. Suç duyurusunda bulunduklarını belirten Gevran, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.