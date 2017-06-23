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6 akaryakıt şirketine 2,5 milyon lira ceza

EPDK, 2 şirketin yazılı savunmasını isterken, bir şirketin lisansını iptal etti

23 Haziran 2017 13:29

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 6 akaryakıt şirketine belli gerekçelerle 2 milyon 557 bin liralık ceza kesti. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cezaya gerekçe olarak, "Yakıt tanklarında otomasyon sisteminin olmaması, otomasyon sistemi çalışmadığı sırada satış yapılması, sorumlu müdür çalıştırılmaması, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurma, otomasyon sistemine bağlı olmayan pompa tespit edilmesi, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması" gösterildi. 

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 2 şirketin yazılı savunmasını isterken, bir şirketin ise mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmemesi nedeniyle lisansını iptal etti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Maden Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği bazı ruhsat sahiplerine ve üçüncü kişilere idari para cezaları uygulandı.

İlanda, "İdari para cezalarının yatırılması ve eksikliklerle ilgili kanuni sürenin başlaması için ilgililerin MİGEM kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazıların tebliğ edilemediği" belirtilirken, para cezasına çarptırılan şirket veya kişilerin bağlı bulundukları vergi dairesine ceza bedelini ödemesi ve ödeme yapıldığına dair makbuzun bir nüshasının MİGEM'e verilmesi gerektiği" de yer aldı.

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