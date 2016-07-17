6 adımda darbecileri yargılama süreci nasıl işleyecek?

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tek çatı altında toplanacak ve yaklaşık 40 savcı görev alacak. Gözaltındaki askerlerin yargılama süreci 6 adımda gerçekleştirilecek. Darbe girişimcilerinin müebbetle yargılanacağı belirtiliyor.

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak yakından takip ettiği süreç şöyle işleyecek:



Emniyette ifade: Askerler rütbelilerden başlayarak sırayla ifade verecek. Ardından soruşturmanın çatısını oluşturan Ankara’ya gönderilecek.



Adliyeye sevk: Darbe girişimcileri, adliyeye sevk edilecek. Sayının fazlalığından dolayı soruşturma kapsamında birden fazla savcı görev alacak.



Mahkeme karar verecek: Mahkemeye sevk edilen askerler hakim karşısına çıkacak. Savunmaları alınacak. Suç işlediğine kanaat getirilen askerler tutuklanacak.



Soruşturma aydınlatılacak: Darbeyi ‘kimin, nasıl ve neden planladığı’ gibi sorulara soruşturmanın sonucunda cevap bulunacak. Soruşturma sırasında ek gözaltılar olması da söz konusu olabilecek. Elde edilen dijital veriler de teker teker incelenip çözümlenecek..



İddianame hazırlanacak: Elde edilen deliller sonunda iddianame yazım aşamasına gelinecek. Suç işlediği iddia edilenler hakkında anayasal düzeni zorla kaldırmak vevatan hainliği suçlamalarıyla ‘müebbet hapis’ cezası talep edilebilecek.



Hakim karşısına çıkacaklar: İddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Hakim karşısında darbeci askerler için hesap verme süreci başlayacak. Yargılama sonunda da mahkum olmaları halinde rütbeler sökülerek özlük hakları ellerinden alınacak.