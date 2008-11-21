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Spor

6-0'lık maçın bileti 100 bin YTL

21 Kasım 2008 02:00

Fenerbahçeli taraftarlar için 6 Kasım 2002 tarihinde oynanan maçın ayrı bir yeri var.

Bu tarihte Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0 yenmiş ve bu maç büyük yankı uyandırmıştı.

Girişimci bir Fenerbahçeli taraftar da bu fırsatı değerlendirmek için bir internet sitesinden o maçın biletini satışa çıkarmaya karar verdi. 100.000 YTL istediği satış ilanının altına ise şunları yazdı:

"Benim için manevi değeri Çok Yüksek Olan bu Değerli Bileti Satmak Beni çok üzüyor.Fakat içinde bulundugum ekonomik koşullar beni Bu zor kararı vermeye itti,büyük ve gerçek bir Fenerbahçeli Taraftarın bu bilete gereken değeri vereceğine inancım sonsuz.

Sagyılarımla..."


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