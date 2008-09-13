5.Uluslararası Avrasya Film Festivali sona erdi

5. Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Kazak yapımı "Elveda Gülsarı" filmi, En İyi Yönetmen ödülünü de Daniyar Salamat aldı. Festival, ödül töreninin yapıldığı kapanış gecesiyle sona erdi. Ödül töreninde, festivalin yarışma bölümündeki filmlerle ilgili jüri kararları açıklanarak, çeşitli dallarda başarılı görülen filmlere plaket ve para ödülleri verildi.

Uzun metrajlı Orta Asya filmleri yarışma bölümünde ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un aynı adlı eserinden uyarlanan "Elveda Gülsarı" (Kazakistan, Yönetmen Ardak Emirkulov) En İyi Film seçildi. En İyi Yönetmen ödülünü Daniyar Salamat (Babamla Birlikte filmi), En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Andrey Jigalov "Güney Denizinden Şarkı" (Kazakistan-Rusya-Fransa ortak yapımı, Yönetmen Marat Sarulu) filmindeki rolüyle alırken, Jüri özel ödülünü de "Bilinmeyen Yol" filmi (Kırgızistan, Yönetmen Temir Birnazarov) kazandı.

Kısa filmlerde bir sanatçının kendisiyle mücadelesinin anlatıldığı "113'üncü" (Kazakistan, Yönetmen Talgat Bektursunov) en iyi film seçilirken; en iyi yönetmen ödülünü, sevdiğini görmek için bir akıl hastanesinden kaçan gencin hikâyesinin anlatıldığı 'Bahtıcemal" filminin yönetmeni Adilhan Yerzhanov aldı.

Kısa filmlerdeki en iyi aktör ödülünü, bir gece soyulan gencin, gururunu kurtarmak amacıyla soyguncuları araması ve içindeki korkunun anlatıldığı "Şerefimle" filmindeki rolüyle Arslan Akubayev alırken, jüri özel ödülünü de teknolojinin gelişmesi ve hayatın akışında bireylerin yaşamlarının değişmesinin anlatıldığı "Köprü" (Kırgızistan, yönetmen Tunay İbrahimov) aldı. Uzun ve kısa filmlerde diğer ödüllerin de sunulmasından sonra uzun metrajlı en iyi film seçilen "Elveda Gülsarı" filminin gösterimi yapıldı.

Kültür Bakanı: "Festival önemli bir sinema etkinliği haline geldi"

Festivalin kapanış gecesinde bir konuşma yapan Kazakistan Kültür Bakanı Muhtar Kulmuhammed, Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin önemli bir sinema etkinliği haline geldiğini belirterek, "Bu festival, aynı zamanda Kazak sinemasının gelişmişliğinin göstergesidir" dedi.

Kulmuhammed, daha önce Almatı'da düzenlenen festivalin, Astana'nın başkent oluşunun 10'uncu yılı nedeniyle bu kentte yapıldığını kaydederek, bu festivalin artık kendini ispatladığını söyledi. Muhtar Kulmuhammed, sinemacıları bir araya getiren, deneyim paylaşımına olanak sağlayan önemli bir platform haline gelen Avrasya Film Festivalinin bundan sonra da Astana'da düzenleneceğini belirtti.