'5N 1K' çalışanı Beyoğlu'nda bıçaklandı!

T24 - Bir televizyon programında çalışan Aslı Göknar, bir kadın tarafından Beyoğlu'nda bir bina girişinde bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Göknar, vatandaşlar tarafından olay yerinin yakınında bulunan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kadın ise aynı apartmanın bodrum katında yakalanarak gözaltına alındı.



Medyatava'da yer alan habere göre olay, saat 13.30 sıralarında Sıraselviler Caddesi 56 numaradaki apartmanda meydana geldi. Semanur Müge A. (34) adlı kadın, kuaförden çıktığı öğrenilen ve bir televizyon programında çalıştığı belirtilen Aslı Göknar'ı bina girişindeki merdivenlerde bıçakladı. Saldırgandan kaçan Göknar, hemen kapıyı açarak dışarı çıktı. Burada fenalaşan Göknar yere yığıldı. Göknar'ı kanlar içinde gören vatandaşlar, hemen Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Bu arada, olay yerine gelen polis ekipleri bodrum katta saklanan Semanur Müge A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bina çıkışında sakin tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, basın mensuplarının "Niçin bıçakladınız?" şeklindeki sorusunu "Canım istedi ondan." diye cevapladı. Semanur Müge A., Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.



İlk müdahalesi Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Aslı Göknar, bir süre sonra özel bir ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Program yapımcısı Cüneyt Özdemir'in hastanede refakat ettiği Göknar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, sırtından ve karın boşluğundan 2 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.



Polis olayla soruşturma başlattı.





Cüneyt Özdemir olayı twitter'ından şöyle duyurdu:



- Bütün gün acil servislerdeydik ekibimizden biri bir manyak tarafından nedensiz yere bıçaklandı... Durumu şu an iyi, facianın ucundan döndük.



- Best fm çalışanlarını tehdit eden kadın koskoca İstanbul'da 5n1k'dan arkadaşımızı Cihangir'de bıçaklıyor.Üstelik kadının ilk olayı da değil.



