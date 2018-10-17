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5'inci kattan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Halime Baysal, oturduğu apartmanın 5'inci katında bulunan havalandırma boşluğundan düşerek ağır yaralandı

17 Ekim 2018 20:15

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Halime Baysal, oturduğu apartmanın 5\'inci katında bulunan havalandırma boşluğundan düşerek ağır yaralandı.
Olay, Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi\'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Halime Baysal, binanın 5’inci katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Bina sakinlerinin sesi duyması üzerine polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen Halime Baysal\'ı binanın havalandırma boşluğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan emekli öğretmen Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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