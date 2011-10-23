-5'in üzerindeki artçılarda eve girmeyin İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, ''Kandilli Rasathanesi standart olarak depremi, en süratli bir şekilde yerini ve aletsel büyüklüğünü vermeye çalışıyor'' dedi. Erdik, yaptığı açıklamada, Van'daki depremin Türkiye'den uzak istasyonlarca 7.3 büyüklüğünde verildiğini anımsatarak, enstitünün değerlendirmelerinden çok daha sonra verildiğini, kendilerinin çok hızlı olarak bilgi verdiklerini yineledi. Depremin nasıl olduğuna ilişkin bilgi de veren Erdik, ''Kandilli Rasathanesi standart olarak depremi, en süratli bir şekilde yerini ve aletsel büyüklüğünü vermeye çalışıyor. Daha sonra uzak istasyonlardan bilgiler gelince revize ediyor'' diye konuştu. Enstitü'nün Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat da, Elazığ'daki depremle Van'daki depremin birbiriyle ilişkisinin bulunmadığına işaret ederek, Van'ın kuzeyindeki bir depremin farklı fay hattında olduğunu ifade etti. Kalafat, artçı depremlerin 20'ye yakın olduğunu ve 5.5 büyüklüğünde de artçı depremin yaşandığını dile getirerek, 7.2 büyüklüğündeki bir depremin artçılarının uzun süreceğini ve 5.7'ye kadar ulaşabileceğini de söyledi. ''Eğer hasarlı yapıları varsa vatandaşlarımıza, özellikle 5'in üzerindeki artçılarda dikkatli olmalarını ve evlerine girmemelerini öneririz'' diyen Kalafat, artçıların 3 haftaya yakın sürebileceğini de belirtti. Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nurcan Özel de, büyüklüğü 4'ün üzerine çıkan depremlerde ilk değerlendirmelerin hemen verildiğini, bunun da son 3 yıldır uygulandığını söyledi.