-5'İ İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİSİ 7 KİŞİ YARALANDI TOKAT (A.A) - 12.11.2010 - Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile 2 minibüsün çarpışması sonucu, 5'i ilköğretim okulu öğrencisi 7 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Almus Baraj Gölü Sağ Sahil Grup yolunun 8. kilometresinde, Görümlü beldesi belediye meclis üyesi İbrahim Güleç'in (61) kullandığı 60 PA 927 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Tandoğan (51) yönetimindeki 60 SB 169 plakalı minibüs çarpıştı. Bu sırada Almus'tan Karadere köyüne giden Muammer Sevgi (32) idaresindeki 60 SA 153 plakalı minibüs de duramayarak Tandoğan'ın kullandığı minibüse çarptı. Kazada, sürücüler Tandoğan ve Güleç ile Tandoğan'ın kullandığı minibüste bulunan Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencileri Ayşe Sağdıç, Serap Akkaya, Kader Akkaya, Oktay Sevgi ve Selçuk Sağdıç yaralandı. Öğrenciler Almus Devlet Hastanesine, sürücüler ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü Muammer Sevgi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Almus Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız ile Almus Devlet Hastanesine giderek yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Odabaş, öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğrencilerden bazılarının Kınık beldesine, bazılarının ise Karadere köyüne gitmek üzere minibüse bindikleri, sürücülerden İbrahim Güleç'in ise beldede kolu kırılan bir çocuğu Almus Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.