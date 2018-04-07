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591 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilecek

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin, bugün ve yarın Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini açıkladı

07 Nisan 2018 17:00

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi\'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin, bugün ve yarın Erzurum\'dan Kabil\'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan\'da devam eden terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin İran üzerinden Türkiye\'ye ve Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç ettiği belirterek, şu ifadelere yer verildi:
\"Yasadışı yollardan ülkemize giren düzensiz göçmenler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüklerimize teslim edilmektedirler. Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, öncelikle çevre illerdeki Geri Gönderme Merkezleri\'ne sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda, Aşkale Geri Gönderme Merkezi\'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591”i 07/04-08/04 2018 tarihinde Erzurum dan Kabil\'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecektir. Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir.\"

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