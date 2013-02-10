Ambalajlı ürünlere ceza yağdı

Bakan Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hazır ambalajlanmış ürünlere yönelik gerçekleştirilen denetim sonuçlarını açıkladı.

Ergün, Bakanlık tarafından hazır ambalajlanmış gıda ve gıda dışı ürünlere yönelik “odaklanmış denetim” faaliyetleri kapsamında 2012 yılında 3 bin 210'u hazır ambalajlı gıda mamulleri, 295'i de hazır ambalajlı gıda dışı mamuller olmak üzere toplam 3 bin 505 ürün denetlendiğini ifade etti.

Denetimler neticesinde aykırılık tespit edilen 583 üründen 45'ine miktar eksikliğinden dolayı toplam 89 bin 696 lira para cezası uygulandığını belirten Ergün, 538 ürüne de insan sağlığı, can ve mal güvenliği bakımından risk oluşturmayan etiket bilgilerinin düzeltilmesi için süre verildiğini kaydetti.

'En çok aykırılık çikolata, bisküvi ve şekerlemede'

Ceza uygulanan ürünlere bakıldığında çikolata, bisküvi, kek ve şekerleme ürünlerinin 16 ceza sayısı ve 22 bin 746 lira ceza tutarıyla ilk sırada yer aldığı bilgisini veren Ergün, “Bunu 13 ceza sayısı ve 20 bin 489 lira ceza tutarıyla süt ve süt ürünleri izledi. Toz şeker ve küp şeker grubunda 5 ürüne, ayçiçek yağı grubunda 3 ürüne, çay ve kahve grubunda 2 ürüne, ay çekirdeği ve kuruyemiş grubunda 2 ürüne, unlu mamuller grubunda 1 ürüne, motor yağı ve antifriz grubunda 2 ürüne, boya grubunda da 1 ürüne ceza kesildi” dedi.

'Çapraz denetimlerde de 484 firma denetlendi'

Ergün, hazır ambalajlı ürünlerde tüketici hakkının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve üretimde kalite standardının yükseltilmesi amacıyla denetim faaliyetleri yürüttüklerini vurguladı.

Bu denetimlerde ambalaj üzerinde belirtilen net ürün miktarı ve ambalaj üzerindeki yazı ve birim işaret bilgilerinin kontrol edildiğini ifade eden Ergün, bakanlığın merkez teşkilatı koordinasyonunda Ankara, Eskişehir, Adana, Adapazarı, Antalya, Kayseri, Bursa ve Erzurum'da merkezden 21, il müdürlüklerinden 207 olmak üzere toplam 228 personelin katılımıyla üretici ve ithalatçı nezdinde “çapraz denetimler” gerçekleştirildiğini de söyledi.

Ergün, “Bu illerde yapılan denetimler neticesinde, 484 firmada 501 ürün denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde 25 firma ürününde miktar eksikliği tespit edilirken, 177 firmanın ürününde ise ambalaj üzerindeki yazı ve birim işaret bilgilerinin eksik/yanlış gösterildiği tespit edilmiş ve toplam 33 bin 950 lira para cezası kesilmiştir” diye konuştu.

'Kontrol edilen ambalajlı ürün listesi'

Denetimlerin dolum işletmecisinin veya ithalatçının tesislerinden numune alınarak yapıldığını anlatan Ergün, şunları kaydetti: “Tüketicilerin günlük hayatta tükettiği hazır ambalajlı ürünlerin çeşitliliği fazla. Kontrol edilen ambalajlanmış ürünler örnek vermek gerekirse, yoğurttan, küp veya toz şekere, sıvı yağdan su ve süte kadar, kahveden tereyağı, kaşar peyniri, ayran, çay, un, çikolata, boya, deterjan, alkollü ve alkolsüz içeceklere kadar çeşitli gıda ürünlerini kapsamaktadır. Ayrıca gıda dışı, bilhassa temizlik ürünleri, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve şampuan gibi hazır ambalajlı ürünler de yer almaktadır.”

Ergün, hazır ambalajlanmış gıda ve gıda dışı ürünlere odaklanarak her ay düzenli olarak bakanlığın il müdürlükleri tarafından odaklanmış denetim faaliyetleri yapıldığını ve 2012 yılında yürütülen hazır ambalajlı ürünlere yönelik denetimlerde, 583 adet üründe ambalaj bilgisi ile aykırılık tespit edildiğini de dile getirdi.

'Bakan Ergün'den tüketicilere tavsiyeler'

Üretici nezdinde yapılan kontrollerde kullanılan ölçü aletlerinin ve hazır ambalajlı mamullerin denetiminin ülke ekonomisine ve ihracata olumlu katkı sağlayacağına dikkati çeken Ergün, “Bu kapsamda, 2013 yılında bakanlığımız faaliyetleri ve çalışmaları ile birlikte başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde gerçekleştireceğimiz çapraz denetimlerimiz etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.

Hazır ambalajlı mamullerle ilgili olarak dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirten Ergün, tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu: “Hazır ambalajlı mamullerin etiketi üzerindeki bilgilerin iyi görünebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek bir şekilde olup olmadığı incelenmeli. Ambalajı üzerinde belirtilen ürünün net miktar bilgisi ile firma adres bilgilerinin açık bir şekilde gösterildiğinden emin olunmalı. Üzerinde miktarı belirtilmeyen ambalajlı ürünlerin alınmamasına dikkat edilmeli.”