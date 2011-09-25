-58. Türkiye Jokey Kulübü Kupası ''Hakkar''ın İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - At yarışlarında 58. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kupası Koşusu'nu jokey Halis Karataş'ın bindiği ''Hakkar'' isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte yapılan koşuya 3 ve yukarı yaşlı 9 İngiliz safkan katıldı. Birincilik ikramiyesi 250 bin lira olan koşuda, ''Hakkar'', 2.28.21'lik derecesiyle birinci oldu. Koşuda jokey Sadettin Boyraz'ın bindiği ''Inspector'' isimli safkan 2.28.27'lik derecesiyle ikinciliği, jokey Ahmet Çelik'in bindiği ''Smerç'' isimli safkan, 2.28.33'lük derecesiyle üçüncülüğü, jokey Ayhan Kurşun'un bindiği ''Akdeniz Ateşi'' isimli safkan da 2.29.33'lük derecesiyle dördüncülüğü elde etti.