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Dünya

58 TREN SEFERİ DURDURULDU ŞANGHAY (A.A)

24 Temmuz 2011 12:44

-58 TREN SEFERİ DURDURULDU ŞANGHAY (A.A) - 24.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde hızlı trenin dört vagonunun çarpışma sonucu raydan çıkarak viyadükten uçması üzerine bölgede 26'sı hızlı, 58 tren seferi durduruldu. Şinhua ajansı, kazada D301 sayılı hızlı trenin dört vagonunun viyadükten aşağı uçtuğunu, D3115 sefer sayılı hızlı trenin iki vagonunun raydan çıktığını kaydetti. Yetkililer, ölenlerden 19'unun kimliklerinin tespit edildiğini kaydetti. Vıncou Belediye Başkanı Cao Yidı, kaza sırasında D3115'te 900, D301'de 500 olmak üzere trenlerde toplam 1400 kişinin bulunduğunu, kazadan yara almadan kurtulanların karayoluyla gönderildiğini söyledi. Yetkililer, yerel saatle 20.27'de meydana gelen kaza sırasında zıt istikamette başka bir trene de yıldırım düştüğünü, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi. Kazada aralarında iki yabancının da olduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 210 kişi yaralanmıştı.

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