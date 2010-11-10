-58 MİLYARLIK VERGİ, ''VERGİDEN MUAF'' ANKARA (A.A) -10.11.2010 - Maliye Bakanlığına göre, önümüzdeki 3 yıllık dönemde 57 milyar 894 milyon 687 bin liralık vergi, ''vergiden muaf ve istisna'' olacak. Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, çeşitli kanunlarda yer alan vergi indirimi, istisna ve muafiyetler nedeniyle önümüzdeki yıl 17 milyar 565 milyon 717 bin liralık vergiden vazgeçilecek. Bunun 10 milyar 818 milyon liralık bölümü de, Gelir Vergisi Kanunundaki istisna ve muafiyetler sonucu tahsil edilmeyecek. Kurumlar Vergisi Kanunundaki istisna ve muafiyetler, 3 milyar 968 milyon lira vergi kaybına yol açarken, bu rakam Katma Değer Vergisi Kanunu için yaklaşık 1 milyar lira olacak. İndirim, istisna ve muafiyetlerin 2012 yılındaki faturası da 19 milyar 230 milyon 425 bin lirayı bulacak. Bunun 11 milyar 953 milyon lirası gelir vergisi, 4 milyar 203 milyon lirası kurumlar vergisi, 1 milyar 48 milyon lirası KDV'den kaynaklanacak. Söz konusu tutar 2013 yılında ise 21 milyar 98 milyon lirayı aşacak. 2013'de de istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle 13 milyar 216 milyon lira daha az gelir vergisi, 4 milyar 484 milyon lira daha az kurumlar vergisi ve 1 milyar 158 milyon lira daha az katma değer vergisi tahsilatı yapılacak. -89 KONUDA İNDİRİM YAPILIYOR- Çeşitli kanunlarda vergide indirim, muafiyet ve istisnalara ilişkin 90 dolayında düzenleme bulunuyor. Devlet, 45 ayrı istisna, muafiyet ve indirim ile en fazla kamu alacağından Gelir Vergisinde vazgeçerken, bunu 19 düzenlemeyle Kurumlar Vergisi Kanunu, 10 düzenlemeyle Katma Değer Vergisi Kanunu ve 9 düzenleme ile de Özel Tüketim Vergisi Kanunu takip ediyor. Devletin önemli ölçüde vergi indirimi, istisnası ve muafiyeti tanıdığı diğer Kanunlar da, Serbest Bölgeler Kanunu, Teknoloji Geliştirme Kanunu, Yatırım ve İstihdamın Teşviki Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak sıralanıyor. Vergi dışındaki pek çok kanunda da vergiyle ilgili muafiyet ve istisnalara yer veriliyor.