57 rütbeli asker hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli hakında gözaltı kararı çıktı.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ' soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.