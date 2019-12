-57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ AÇILDI ECEABAT (A.A) - 24.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Bugün şehitlerimizin hatıralarına ve ülkemiz için yaptıklarına yakışır gelecek inşa etme yönünde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz'' dedi. OPET tarafından yürütülen ''Tarihe Saygı Projesi'' kapsamında yenilenen 57. Piyade Alayı Şehitliği, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Törende yaptığı konuşmada sözlerine, bir ulus olarak barış içinde ve özgürce yaşamayı mümkün kılan şehitlerin aziz hatırasını anarak başlayan Davutoğlu, 57. Piyade Alayı'nın sadece Çanakkale'de can verenlerin değil, tüm Türk şehitlerinin sembolü olduğunu belirtti. Kahraman 57. Piyade Alayı'nın anısına yapılan şehitliğin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Davutoğlu, ''Kahraman ecdadımız, gerektiğinde yaşatmak için ölmekten asla çekinmemiş, Balkan harbiyle başlayan ve 1. Dünya Savaşı ile devam edip Kurtuluş mücadelemizle son bulan uzun savaş yıllarında Kafkasya'dan Yemen'e Galiçya'dan Sina'ya kadar uzanan geniş bir alanda pek çok cephede mücadele etmiş, sayısız şehitler vermiştir'' diye konuştu. Türk'ün kaderinin ve tarihinin harmanlandığı en önemli mücadelelerden birinin Gelibolu Yarımadası'nda verildiğini ifade eden Davutoğlu, ''Çanakkale Savaşları, Türkler için vatan millet sevgisinin timsali, Türklük onur ve bilincinin uyanışı, varoluş ve diriliş mücadelesinin sembolü olmuştur'' dedi. Çanakkale Savaşları'nı, ''milli mücadelenin ayak sesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin habercisi'' olarak nitelendiren Davutoğlu, şunları söyledi: ''Çanakkale Savaşı sırasında Türk milleti bir yandan kanıyla ve canıyla kavrularak şehit düşerken, diğer yandan milli benliğiyle, şuuruyla her karışının bedelini ödediği vatan topraklarında yeniden dirilmiş, azmi, sabrı ve cesareti ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Çanakkale Savaşları sırasında öncesinde adı olmayan birçok yer, gönüllerimize ve zihinlerimize kazınan, unutulmaz isimlere kavuşmuş bir ulus olarak verilen bu epik mücadele neticesinde üzerinde yaşadığımız bu topraklar, gerçek bir vatan özelliği kazanmıştır. Gelibolu'da bundan yaklaşık yüz yıl önce yüz binlerce insanımızı neredeyse bir nesilin hayatları pahasına vatanını koruması ve bu yollarda şehit düşmesi bizi biz yapan kilometre taşlarından biridir.'' -''TÜRKİYE CUMHURİYET'İN KURULUŞUNA GİDEN YOLUN TAŞLARI DÖŞENEBİLMİŞTİR''- 57. Piyade Alayı'nın disiplin ve kahramanlıklarıyla Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Davutoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün 'ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' emrini de 57. alayın askerlerine verdiğini hatırlattı. 57. Piyade Alayı'nın kahramanlıkları ve vatan sevgisiyle tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Davutoğlu, Çanakkale Savaşları'nın birçok kahramanlık öyküsü barındırdığını, bunlardan birinin de komutanlarının şehit düşmesinin ardından beraberindeki 67 askerle 2 binden fazla askere karşı son nefesine kadar mücadele eden Yahya Çavuş'un hikayesi olduğunu söyledi. Davutoğlu, hiç unutamadığı bir hatırasının da Irak Cumhurbaşkanı'nın Yardımcısı Tarık Haşimi'nin kendisine 'dedesinin Çanakkale'de savaşan bir Türk subayı olduğunu' söylediğini iletti. Davutoğlu, şehitlerin 'demir gibi imanlarını, milli duygularıyla perçinlemiş, yenilmez, yılmaz ruhlarıyla, kendinden emin duruşlarıyla, bir savaş alanında dahi sergiledikleri insanlıklarıyla'' iftihar kaynağı olduğunu belirterek, Mehmetçiğin parçalanmış postallarına, yırtık üniformalarına, yaralı bedenlerine rağmen kahramanca mücadeleler verdiğini söyledi. Mehmetçiğin, yaralı düşman esirlerini sırtlarında taşıyarak herkese örnek olduğunu da vurgulayan Davutoğlu, şehitlerin Türkiye'nin ''en duru fotoğrafı ve damarlarımızdaki asil kanın sahipleri'' olduğunu söyledi. Bakan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Yurdun dört bir yanından gelmiş Türk'ü, Rum'u, Musevisi, Arap'ı, Çerkez'i omuz omuza savaşmış, birlik ve beraberlik içinde mücadele etmişlerdir. Bu sayede savaşı kazanmanın yanı sıra birlik içinde olursak başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını da halka göstermişlerdir. Bu sayede halk bilinçlenmiş ve kenetlenmiştir. Milli duygu ve gurur yeşermiş, önce milli mücadeleye ardından Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolun taşları döşenebilmiştir. Bu birliktelik, bizi daha da parlak bir geleceğe taşıyacak ve bir sonraki nesillere barış ve refah dolu bir Türkiye bırakmamazı sağlayacak en sağlam teminatımızdır.'' -''GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ULUS GELECEĞİNİ KURAMAZ''- Mehmet Akif Ersoy ve Necmettin Halil Onan gibi şairlerin şehitlere yönelik dizelerinden örnekler veren Davutoğlu, Çanakkale Savaşı'nın en önemli özelliğinin savaşan tarafların bugün dostluğun tarafı olarak biraraya geldiğini, bunun da diğer pek çok savaştan farklı bir durum olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşları'nda yaşanan bazı olaylardan da örnekler veren Davutoğlu, ''Şehitlerimizi, yurt sevisi ve sarsılmaz bir iradeyle cesur ve kahramanca verdikleri mücadelenin, Cumhuriyetimizin temellerini canlarıyla kattıkları harcı unutmadık ve unutmayacağız'' diye konuştu. Bakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizlere düşen aziz hatıraları önünde saygıyla eğilmenin yanı sıra uğruna canlarını verdikleri bu vatanı dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmektir. Bu itibarla bizler için bugün mücadelenin mahiyeti değişmiştir. Artık belki cephelerde elimizde silah savaşmamız gerekmiyor ama günlük hayatın pek çok alanında farklı farklı konularda vatanımızın bekası ve daha ileri götürülmesi için sayısız mücadeleler vermek durumundayız. Öncelikle, vatan topraklarında her bir vatandaşımızın özgürlüklerinin pekiştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için mesai harcamamız gerekiyor. Aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde başta vatanımızın ve vatandaşlarımızın çıkarı olmak üzere canla başla çalışmamız gerekiyor. Nitekim bizler de bugün şehitlerimizin hatıralarına ve ülkemiz için yaptıklarına yakışır gelecek inşa etme yönünde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.'' Ulu Önder Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü de dış politikanın temel anlayışı olarak benimsediklerini ifade eden Davutoğlu, barış ve istikrarın küresel ölçekte sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Davutoğlu, yüz binlerce şehit veren millet olarak barışın değerinin çok iyi bilindiğini ve tek bir insanın bile zarar görmemesi için gayret sarf ettiklerini ifade ederek, ''Tarihten edindiğim tecrübeler ışığında barış ve işbirliğine dayalı bir dünya düzeninin oluşması için çalışıyor, bu amaç doğrultusunda vizyoner bir yaklaşım içinde hareket ediyoruz'' dedi. Kin ve nefreti ortadan kaldırmak, düşmanlıkların yerine dostluğu getirmek ve ortak bir gelecek oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Davutoğlu, Türk milletinin tarih boyunca barış içinde var olma mücadelesini başarıyla verdiğini bildirdi. Davutoğlu, ilham ve güç veren tarihi gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Davutoğlu, ''Geçmişini bilmeyen hiçbir ulusu geleceğini kuramaz. Şehitler bu şanslı tarihimizin yazılmasında en büyük paya sahiptir. Bu vatan onlar sayesinde bizlerin olmuş ve olmaya devam edecektir'' dedi.