57. Alay Sancağı Afrin'deki Mehmetçiğe teslim edilecek

KİLİS, (DHA)- ÇANAKKALE\'DE destan yazan 57. Alay\'ın Sancağı, Afrin\'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Zabıta Amiri tarafından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'ya teslim edildi. Sancak, Mehmetçiğe moral olması için Balıkesirli kadınlar tarafından hazırlanmış ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'na sunulmuştu.

Sancağın teslim töreninde bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na efsane alayın, sancağının bir benzerini hazırlattığı için Kilis halkı adına teşekkür etti. Kara 57. Alay\'ın 1. Dünya Savaşı\'nda özellikle Çanakkale harbinde kurulmuş, Mustafa Kemal’in direktifiyle Conkbayırı\'nda savaşmış bir alay olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

TARİHE GEÇMİŞ ALAY

\"3 bin kişiden oluşan alayın üçte ikisi şehit olmuştur. En çok madalya alan, en çok şehit veren alay olduğu için de bizim askeri birlikler içerisinde onların anısına 57. Alay kurulmuyor. Çünkü onlar zirveyi yakalamışlardır. 57. Alay dünyada en çok madalya alan alay olarak tarihe geçmiştir. Ben bunun bir nişanesi, bir örneği olan 57’nci Alay sancağını almaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum. Şu anda Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu\'yla beraber Çanakkale’de 57. Alay\'ın yaptığı gibi buralarda kahramanlık destanı yazıyorlar. Sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip, Suriyeli kardeşlerimizin güvenle kendi yurtlarına yuvalarına dönmelerini sağlayacaklardır. 57. Alay\'ın sancağını 2. Hudut Tabur Komutanlığı’na teslim edeceğim” dedi.

Başkan Kara da sancağı, Afrin\'deki Mehmetçiğe ulaştırılması için ilçedeki yetkili askere teslim etti.

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