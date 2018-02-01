T24 LogoT24 Logo
Gündem

57. Alay Sancağı Afrin'deki Mehmetçiğe teslim edilecek

01 Şubat 2018 18:34

KİLİS, (DHA)- ÇANAKKALE\'DE destan yazan 57. Alay\'ın Sancağı, Afrin\'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Zabıta Amiri tarafından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'ya teslim edildi. Sancak, Mehmetçiğe moral olması için  Balıkesirli kadınlar tarafından hazırlanmış ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'na sunulmuştu.

Sancağın teslim töreninde bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na efsane alayın, sancağının bir benzerini hazırlattığı için Kilis halkı adına teşekkür etti. Kara 57. Alay\'ın 1. Dünya Savaşı\'nda özellikle Çanakkale harbinde kurulmuş, Mustafa Kemal’in direktifiyle Conkbayırı\'nda savaşmış bir alay olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

TARİHE GEÇMİŞ ALAY

\"3 bin kişiden oluşan alayın üçte ikisi şehit olmuştur. En çok madalya alan, en çok şehit veren alay olduğu için de bizim askeri birlikler içerisinde onların anısına 57. Alay kurulmuyor. Çünkü onlar zirveyi yakalamışlardır. 57. Alay dünyada en çok madalya alan alay olarak tarihe geçmiştir. Ben bunun bir nişanesi, bir örneği olan 57’nci Alay sancağını almaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum. Şu anda Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu\'yla beraber Çanakkale’de 57. Alay\'ın yaptığı gibi buralarda kahramanlık destanı yazıyorlar. Sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip, Suriyeli kardeşlerimizin güvenle kendi yurtlarına yuvalarına dönmelerini sağlayacaklardır. 57. Alay\'ın sancağını 2. Hudut Tabur Komutanlığı’na teslim edeceğim” dedi.

Başkan Kara da sancağı, Afrin\'deki Mehmetçiğe  ulaştırılması için ilçedeki yetkili askere teslim etti. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİLİS DHAAlay Afrin MehmetçiğeBalıkesir Büyükşehir Zabıta AmiriKilis Belediye Başkanı Hasan KaraSancak MehmetçiğeBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai KafaoğluSancağınKilis Belediye Başkanı Hasan Kara Balıkesir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24