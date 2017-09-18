56 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının davası Kayseri'de başlıyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP\'te geçen yıl 20 Ağustos\'ta Beybahçe Mahallesi\'ndeki kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tutuklu 11 sanığın yargılanmasına yarın Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlanacak. Sanıklar ayrıca yeni Gaziantep\'te 3 polisin şehit olduğu saldırıdan da yargılanacak.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahinbey ilçesinde geçen yıl terör örgütü DEAŞ tarafından kına gecesi eğlencesini hedef alan canlı bombalı intihar saldırısına yönelik, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Kasten öldürme\', \'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanıklar Mehmet Şahin Ergan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş ve Yunus Sarı\'nın yargılanmasına Kayseri\'de başlanacak. 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yarın başlayacak yargılamada 11 sanıktan 3\'ü mahkemede hazır olacağı, diğer sanıkların ise tutuklu bulundukları Gaziantep Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacağı ifade edildi.

Haklarında 70 sayfalık iddianamenin hazırlanan sanıkların, 16 Ekim 2016\'da Gaziantep Güneykent Mahallesi, Zafer sitesinde meydana gelen canlı bombalı saldırısında 3 polisin şehit olmasından da yargılanacağı, davaların birleştirildiği belirtildi.